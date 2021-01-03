Yerli oksimetre cihazı üretecek

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte giderek önem kazanan vücuttaki oksijen miktarını ölçen oksimetre cihazı yurt dışından ithal ediliyor. Bunu ülkemizde üretmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, kurdukları Teusan Teknoloji ve Uzay Şirketi ile bu yıl içinde oksimetre cihazı üreteceklerini söyledi. Ar-Gesi tamamlanmış bazı teknolojik ürünlerin üretim aşamasına geçmeyi planladıklarını belirten Dereli, “Yine burada olmayan meteoroloji hava tahminlerinde kullanılan, metrolojik aletlerle ilgili bilim heyeti oluşturduk. Savunma sanayinde de ağırlıklı olarak radar sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl bunların üretim aşamasına geçmeyi planlıyoruz. 2021 gerek tıbbi cihazlarda gerekse savunma sanayinde atılım yılımız olacak” dedi.

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100 BİN KONUT İNŞAA EDECEK

Dereli, 32 yıldır ağırlıklı olarak inşaat, taahhüt, gayrimenkul geliştirme işleriyle ilgilendiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bir holding, 17 şirket, üç kıtada faaliyet gösteren ve 5 bin çalışanı olan bir şirketler grubuyuz. Faaliyetlerimizin ana temasını inşaat ve gayrimenkul oluşturuyor. Onun haricinde enerji, pvc üretimi, demir çelik, teknoloji ve uzay sanayi gibi sektörlerde çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Almanya’da iş yapıyoruz. Afrika’daki ilk yatırım yaptığımız ülke Cezayir oldu. 2015’in başından itibaren faaliyet gösteriyoruz. 500 ‘ü Türkiye’den olmak üzere toplam 2 bin personelimiz çalışıyor. Buradaki işimizin ana konusunu inşaat ve gayrimenkul geliştirme oluşturuyor.

Mahmut Dereli

Geçen sene Ekim ayında Şehircilik ve Konut Bakanlığı ile 100 bin konutun inşa edilmesi için anlaşma yaptık. İkinci olarak da, İstanbul’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti Arazi Bakanlığı ile bir adet karma proje yapılması, toplam 250 bin metrekare inşaat alanına sahip şehir merkezinde prestijli bir karma projesinin (ofis rezidans ve ticari birimler) yapılmasıyla ilgili, arsa tahsis anlaşması yaptık. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin en büyük madencilik şirketi ile iki madenin devri ve işletilmesi için imza attık. “

TÜRKİYE ÜRETİM VE SAĞLIK GÜCÜ İLE DAHA AZ ETKİLENDİ

Dereli, 2020’nin şirketleri açısından büyüme ile geçtiğini belirterek, 2020’de ekonomilerin yavaşladığını ancak Türkiye’nin başarılı sağlık ve sosyal hizmetler ve üretimi devam ettirme seferberliği ile diğer ülkelere göre daha az etkilendiğini vurguladı. Dünyada en hızlı toparlanacak 5 ülkeden biri olarak Türkiye’nin gösterildiğine dikkat çeken Dereli, “2021’de küresel ekonomilerin yeniden toparlanma, ivme kazanma, hareketlerini bekliyorum. Hantallaşmış, dinamizmini yitirmiş ülkeler daha yavaş toparlanacak. Genç, hızlı karar ve aksiyon alabilen, siyasal sorunlar taşımayan ülkelerde daha hızlı hatta yatırımlara açlık olacak. Tatil turizminde patlama olacak. Eğer bugün kovid-19’un biteceği gün kesinleşmiş olsa, son 50 yılın rezervasyon patlamaları yaşanacak tüm dünyada. Şirket olarak, hem Türkiye’de hem de yurt dışında bulunduğumuz ülkelerdeki operasyonlarımızı hız kesmeden devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

BALKONA DÖNÜŞ BAŞLADI

Mahmut Dereli, balkonların ne kadar değerli olduğunun anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Bundan sonra balkonsuz proje yapılmayacak. İkincisi, barınma amacıyla gittiğimiz evimizin nasıl bir anda ofis ortamına dönüşebildiğini ve orada uzun zaman geçirdiğimizi fark ettik. Bunlar pandeminin bize hem ev tasarımı hem de iş anlamında getirdikleri. Mal ve hizmetlerin online olarak satışlarında ciddi artış oldu. Bunlar bir kırılma noktası. 2020’deki oluşan alışkanlıkların bir kısmı tamamen ortadan kalkacak ama bir kısmı ise devam edecek. Evin tasarımı ve alt yapısı bizi besleyecek bir mekanizmaya sahip olmalı. Yeşil alanlar çok öne çıktı. Temiz hava sirkülasyonu gibi havalandırma modellemeleri de değişti. Spor alanlarının daha da arttığını ve önem kazandığını görüyoruz.”

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Afrika’da bize çok ihtiyaç var