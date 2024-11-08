Yüksek teknolojiye 630 yeni yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme ve uzay alanlarında yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz" dedi. Ay Araştırma Programı'nda yörüngeler arası transferde kullanılacak milli hibrit roket motorunun 20 ateşleme tecrübesini başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Kacır, "Ay görevini icra edecek uzay aracımızın ön tasarım çalışmalarını tamamladık" bilgisini de verdi. Kacır, 2028'e kadar yüksek ve ortayüksek teknolojili ürünlerin ihracatını 97 milyar dolardan 176 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.





HEDEF ÜRETİM ÜSSÜ OLMAK

Türkiye'yi ileri teknoloji üretim üssü haline getireceklerinin altını çizen Bakan Kacır, "Bu amaçla, tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettik. İleri teknoloji alanlarında 2030 yılına kadar 30 milyar doların üzerinde yatırımın önünü açacağız. İletişim, iklim, biyoteknoloji ve afet teknolojileri gibi geleceğin teknolojilerine yön verecek alanlara odaklanan, bu yıl çıktığımız Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'nda 630 yeni yatırım için başvuru yapıldı" diye konuştu.





CARİ AÇIĞIN DÜŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kacır, dış ticaret açığının yüzde 85'ini oluşturan 284 yüksek teknoloji ürününe yönelik yatırımları hızlandırmak amacıyla Merkez Bankası'nın üç yıllık dönemde 300 milyar liralık kaynak tahsis ettiğini hatırlattı. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının da devam ettiğini aktaran Kacır, "Bugüne kadar desteklediğimiz projeler tamamlandığında cari açığın kapanmasına yılda 7,2 milyar dolar katkı sağlayacağız" dedi.





Türkiye'den 5 konsorsiyum katıldı

Bakan Kacır, süper bilgisayarlar, yapay zeka, siber güvenlik ve ileri dijital beceriler alanlarına yönelik 8,1 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'nda Türkiye'den 5 konsorsiyumun Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil olduğunu söyledi. Kacır, "Yapay zeka çağrılarımız ile firmalarımızın ve kamu kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin ülkemizde geliştirilmesi için 96 milyon lira bütçeli 30 projeyi destekledik" ifadelerini kullandı.



