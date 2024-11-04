Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır UNICERA 2024 Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Mehmet Fatih Kacır, yeni yatırım teşvik sistemiyle finansmanı kolaylaştırıcı tedbirler getirileceğinin müjdesini verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır UNICERA 2024 Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı açılış töreninde konuştu.
Bu yıl 36.'sı düzenlenen Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı açılış töreni İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ATO Başkanı Gürsel Baran, TSF Yönetim Kurul Başkanı Zeki İlter Yurtbay, Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TOBB Seramik Sektör Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay katıldı.
'2,5 milyar dolarlık üretim 1,3 milyar doların üzerin ihracat'
'1 milyar lira destek sunduk'
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; sektörümüzü yatırım teşvik sistemimizle, destek mekanizmalarımızla, yatırımcılarımızın ve üreticimizin önünü daha da açacak yeni uygulamalarla ileriye taşımayı sürdüreceğiz. Şunu asla unutmayalım, uzun vadede sanayimizin istikrarlı büyümesini temin edecek, ihracatta rekabet gücümüzü artıracak esas unsur, verimliliğimiz ve katma değerli üretimimizdir ve bunun için de istikrar esastır. Fiyat istikrarı hedefli enflasyonu düşürme hedefli sıkı para politikasının yatırımları yavaşlatıcı etki oluşturmaması adına önümüzdeki dönemde ilave tedbirler almaya devam edeceğiz.Çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığımız ve çok yakında ilan edeceğimiz yeni yatırım teşvik sistemimizle finansmanı kolaylaştırıcı tedbirlerle yatırımcılarımızı destekleyeceğiz. Ülkemizde yatırımların devam etmesi için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde yeni tedbirleri hayata geçirmeye devam edeceğiz " dedi.