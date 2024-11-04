"Küresel seramik ürünleri pazarından yüzde 2.1 bir pay alan ülkemiz bir önceki yıl gerçekleştirdiği 1.4 milyar dolarlık ihracatla dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasındaki konumunu güçlendirdi. Sektör ihracatımızda ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkeler ilk sıralarda yer almakta ve bu yönüyle sektörümüz yüksek marka değerini layıkıyla ortaya koymaktadır. Seramik sektöründe ihracat potansiyelimizin daha yüksek olduğuna yürekten inanıyoruz, hedefimiz kısa vadede toplam 2 milyar doları aşan bir döviz girdisine ulaşarak sektörün tüm alt ürün grupları bazında küresel ihracatta ilk beş ülke arasındaki yerimizi sağlamlaştırmaktır"