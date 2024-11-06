Sanayicinin yatırım ilgisi osb'de zirve yaptı

Sanayicinin kapasite artışı ve yeni yatırım alanı için uzun süredir beklediği yer tahsislerinde önemli bir adım atıldı. Yaptığı yeni alan tahsisleriyle yatırımcıya nefes aldıran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 94 OSB'de yaklaşık 16 milyon metrekare büyüklüğünde 1184 parseli tahsis için başvuruya açtı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecini anlattı.





İLK AYDA YOĞUN TALEP GELDİ

Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB'lerde bulunan henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarının, her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin çevrim içi ortamda erişimine açıldığını belirten Kacır, "Uygulamamızın ilk ayında, yatırım yerlerinin 3'te 1'inden fazlasına başvuru gerçekleşti. Bu ilgi, attığımız adımın sanayicilerimiz tarafından teveccühle karşılandığının göstergesidir. Bu hafta, çıktığımız ikinci ilanla 94 OSB'de yaklaşık 16 milyon metrekare büyüklüğünde 1184 parseli tahsis başvurularına, kuruluş aşamasındaki 10 OSB'de ise 8 milyon metrekareye yakın alanı ön tahsis başvurularına açtık. Hedefimiz, ülkemizi yeni yatırımlarla buluşturmak" ifadelerini kullandı.

Yönetmelik kapsamında yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parseller, her ayın ilk pazartesi günü düzenli şekilde duyuruluyor. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri ise her ay çevrim içi tahsise açılacak.





Mehmet Fatih Kacır

Daha fazla arsa tahsis edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruda, “Sanayi yatırımlarını hızlandırmak için Organize Sanayi Bölgelerinde yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB’ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek” açıklamasını yapmıştı. Yeni düzenlemeyle henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrimiçi tahsise açılacak. İlanlar, yatırımcılara; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB’ler tarafından koordineli şekilde ilerliyor.























