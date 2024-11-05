Bakan Kurum: Deprem bölgemizde 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak

“Malatya'da ve 10 ilimizde gayretimiz inşallah son depremzede ailemiz evine girene kadar devam ediyor olacak. Depremden sonra başladığımız dünyanın en büyük inşaatı faaliyeti. 3 ay içerisinde, 90 gün içinde 180 bin konutun inşasını başlattık. Bugün itibariyle 355 bin konutun iş yerinin inşası başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Hataylı kardeşlerimizle bir araya geldik ve 130'uncu konutumuzun orada anahtar teslimlerini yaptık. Hayat artık orada yeniden başladı. İnşallah 2024 yılı, yani bu yılsonu 11 ilimizde 200 bin konutun anahtarlarını yine orada kardeşlerimizle, hemşerilerimize teslim edeceğiz ve inşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizde 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak”