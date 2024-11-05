Bakan Kurum: Deprem bölgemizde 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak

Bolu'da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İnşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizde 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2024 - 2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
Programda il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler ile davetliler yer aldı. Bolu'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler Bakan Murat Kurum'u kongre merkezi önünde karşıladı.
‘Kendi diplomatik ve siyasi kuvvetimizle durdurabiliriz'
Programda konuşan Bakan Kurum, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkat çekti. İslam dünyasının Gazze'deki vahşeti durdurabileceğinin altını çizen Kurum, “Bugün insanlığı krizlere iten bilgi anlayışı karşısında, hep birlikte vicdanı göz ardı etmeyen, özgün çözümlerle insanlığa umut olacağız. Bu inancı elden bırakmazsak, o kundaklara kan dolduran teknolojinin karşısında dünyayı barışa ulaştıracak bilgiyi ve teknolojiyi hep birlikte üretebiliriz. Açgözlü yüzde 1 sınırsız ihtiyaç için neden olan küresel yoksulluğa karşı, o küresel yoksulluğa sebebiyet veren o yüzde 1 topluma karşı, yüzde 99 için daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edebiliriz. Bugün İslam dünyası olarak Gazze'de yaşanan İsrail vahşetini kendi gücümüzle, kendi diplomatik ve siyasi kuvvetimizle durdurabiliriz. Havayı, suyu kirleten, ormanları yok eden, doğaya savaş açan, üretim anlayışına karşı doğa ile insan ilişkisinin köle ile efendi ilişkisi olmadığını insanlığa hep birlikte yeniden öğretebiliriz” dedi.