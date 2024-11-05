Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi: İşte detaylar

Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmetin ilk aşaması, dün itibariyle vatandaşların kullanımına açıldı. Ev sahibi ve kiracılar, sözleşmelerini artık e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek. Sistemin emlak danışmanlarını kapsayan ikinci kısmı ise yıl sonunda açılacak.
Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, vatandaşların kullanımına açıldı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu.
Söz konusu hizmetin ilk aşaması dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.
İlk aşama kullanımda: 18 yaş ve üzeri...
Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.
"Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanacak
Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.
Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.
Zaman damgalı "barkodlu belge"
Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.
İkinci aşama yıl sonunda
Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı.
Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceğini belirtmişti.