"Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2024? Kasım ayı işyeri-konut kira zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği bir konu haline getirdi. Ekim ayındaki enflasyon oranlarının ne yönde şekilleneceği ise halk arasında büyük bir merakla izleniyor.

Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.





Buna göre Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu tarih, özellikle kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir merak konusu haline geldi.





Kasım ayı kira zammı da 4 Kasım'da belli olacak.





Eylül Ayı Enflasyon Verileri





Eylül ayında enflasyon rakamları da dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91 ve yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 artış gösterdi. Aylık bazda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,47 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 oranında bir artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 51,97 ve yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.









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