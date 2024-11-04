Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı belli oldu.
Buna göre, TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.
Kira zam oranı ne kadar, kaç TL?
Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olan kasım ayı kira artış oranı araştırmaları hız kazandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşti.
Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Buna göre; Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 62,02 olmasının ardından yüzde 62,02 olarak uygulanacak.
Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Kasım ayında sözleşmesi yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.
Kira artış oranı hesaplama
- Mevcut kira ücreti: 17 bin TL
- Kira zammı yapılacak ay: Kasım 2024
- Kira zam artış oranı: Yüzde 62,02
- Kira artış tutarı: 10 bin 543,40 TL
- Aylık yeni kira bedeli: 27 bin 543,40 TL