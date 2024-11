Aylık enflasyon %1,5'ta dengelenir

NOT ARTIRIMI BORÇLANMA MALİYETİNİ DÜŞÜRÜR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'un (SP) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini de değerlendiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şunları kaydetti: "Bu beklediğimiz şeydi. Dolayısıyla üç reyting kuruluşu da ikişer basamak notumuzu artırmış oldu. Böylece tarihe de geçmiş olduk. Yani gerçekten hem not indirimi sırasında hem not artırımları sırasında, ikisinde de çift yönlü başarıları gösterebiliyoruz. Bu not artırımının en büyük faydasını borçlanma maliyetlerini düşürerek, borçlandığımız parayla içeride para kazanma ihtimali oluşursa... Yoksa öteki türlü borçlanıyoruz, harcıyoruz ama dışarıya faiz olarak ödüyoruz." Aran, asgari ücret zammının yüzde 25 olacağı şeklindeki söylentilerle ilgili konunun çok yönlü ve tüm tarafların isteklerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.