Aylık enflasyon %1,5'ta dengelenir

"Kasım ayındaki enflasyonun yüzde 2'nin altında geleceğini düşünüyorum. Hatta bu yüzde 1,5'e yakınsa ve aralık ayında da benzer şekilde olursa işte o zaman kasım ve aralıktaki bu iki yüzde 1,5 seviyesinde açıklanacak enflasyon, bizi sene sonunda yüzde 43 enflasyon rakamına indirebilir" dedi. Aran, 81 İlde 81 Orman Projesi kapsamında geldiği Samsun'da basın mensuplarının sorularını cevapladı.





EYLÜL HARCAMALARINI BEKLİYORDUK

Eylül ayındaki enflasyonun yüksek gelmesinin kendisini şaşırtmadığını dile getiren Aran, şunları kaydetti: "Eylül ayı, Türkiye'de yaz tatili dönüşünde okulların başladığı, servis ücretlerinden okul ücretlerine kadar pek çok şeyin fiyatının yeniden belirlendiği aydır. Yani o ay içerisinde eylül enflasyonunu hepimiz yaşarız ve hissederiz. Beni eylül ayında gelen yüksek enflasyon değil, pazartesi günü açıklanacak ekim enflasyonu daha çok ilgilendiriyor. O konuda beklentinin 2,5 olması iyi değil. Yani beklendiği gibi yüzde 2,3 ile yüzde 2,5 arasında açıklanacak aylık enflasyon, bizi yıllık yüzde 48'e getirir."





NOT ARTIRIMI BORÇLANMA MALİYETİNİ DÜŞÜRÜR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'un (SP) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini de değerlendiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şunları kaydetti: "Bu beklediğimiz şeydi. Dolayısıyla üç reyting kuruluşu da ikişer basamak notumuzu artırmış oldu. Böylece tarihe de geçmiş olduk. Yani gerçekten hem not indirimi sırasında hem not artırımları sırasında, ikisinde de çift yönlü başarıları gösterebiliyoruz. Bu not artırımının en büyük faydasını borçlanma maliyetlerini düşürerek, borçlandığımız parayla içeride para kazanma ihtimali oluşursa... Yoksa öteki türlü borçlanıyoruz, harcıyoruz ama dışarıya faiz olarak ödüyoruz." Aran, asgari ücret zammının yüzde 25 olacağı şeklindeki söylentilerle ilgili konunun çok yönlü ve tüm tarafların isteklerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.















