Çiğ süt desteği yüzde 100 arttı

Ankara Elmadağ Yeşildere’de üreticiler ile buluşarak yeni nesil destekleri anlatan ve çiftçilerin güncel sorunlarını dinleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gerçekleştirilen toplantının ardından üreticilere çiğ sütteki destek priminin artırıldığını müjdeledi. Yumaklı, “Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt destek primini yüzde yüz artırıyoruz. 50 kuruş olan destek primini 1 TL olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasadan fazla olan sütlerin toplanmasıyla regülasyonu sağlayacağız hem de üreticilerimizin daha fazla üretime katılması için gerekli destekleri artıracağız. Artırılan bu destekler ile tarımsal üretim ve hayvansal üretim ürünlerinin önümüzdeki yıl çok daha bereketli ve güzel olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.





50 BİN TON SÜT PİYASADAN ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla birlikte bir problem oluştuğunu hatırlatan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakanlık ve Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevini yerine getirmeye ağustos ayından itibaren başladık. Alımlarımız devam ediyor. Bugüne yanıtladıkadar yaklaşık 50 bin tona yakın piyasadan süt çekildi. Alımlara yine sene sonuna kadar devam edeceğiz. Ancak eğer gerekirse bu alımları önümüzdeki yıl da sürdürmeye devam edeceğiz.”





TARIMA DESTEK %48 DAHA FAZLA

Planlı üretim ile yeni bir döneme geçiş yaptıklarını vurgulayan Bakan İbrahim Yumaklı, “Yaptığımız toplantılar ile köy kahvelerinde düğün salonlarında ya da farklı alanlarda bitkisel ve hayvansal üretimde bundan önceki dönemde karşılaştıkları problemleri nasıl çözebiliriz diye üreticilerimiz ile istişare ediyoruz. Bu anlamda yeni üretim sistemindeki destekleri de üreticilerimize anlatmaya devam ediyoruz.Önümüzdeki yıl için gerçekleştirilecek bütçe görüşmelerinde tarımsal üretimle alakalı destekler yeni dönemde yüzde 48 artırılacak. Bu rakam 91 milyar TL’den 135 milyar TL’ye çıkarılacak. Bu bütçeyi üreticilerimizin daha kaliteli daha verimli daha özverili üretim yapabilmeleri için kullanmış olacağız" dedi.





KUŞ GRIBI AÇIKLAMASI: MÜNFERIT BIR VAKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasının belirlendiğini ve enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların derhal imha edildiğini belirterek, " Münferit bir vakadan ibaret olup, salgın bir durum söz konusu değildir" ifadesini kullandı.,



