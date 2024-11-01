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İstihdama 876 milyar lira destek

İstihdama 876 milyar lira destek

Uğur Duyan
04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılında yatırımların teşvik edilmesi için 536,1 milyar lira, iş gücü piyasasının geliştirilmesi ve istihdamın teşviki için 876,8 milyar lira prim desteği ayrıldığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinden gelen soruları cevaplandıran Yılmaz, 2025'te 3 trilyon 5 milyar vergi harcamasının yapılacağını ifade etti. Yılmaz, vergi harcamaları noktasında sadece şirketlerin teşvik edildiği algısının gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Cevdet Yılmaz, 31 Ağustos 2024 tarihli tahsil edilmesi planlanan vergi cezalarının toplam bakiyesinin 384,2 milyar lira olduğunu da belirtti.


GAP EYLEM PLANI GELİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yakında Şanlıurfa'da yeni GAP eylem planını ilan edeceklerini de bildirdi. Yılmaz, "DAP için de bunu yaptık, KOP için de yaptık, DOKAP için de yaptık. Bu yeni eylem planlarının her birini ilgili bölgesinde EKK'leri de o bölgelerde toplayarak sivil toplumu, iş dünyasını da davet ederek bunları açıklayacağız, ilk duyuracağımız da GAP Eylem Planı olacak" bilgisini verdi.





#cevdet yılmaz
#istihdam
#türkiye
#Ekonomi

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