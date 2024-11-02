Aile Destek paketi ödemesi alanlar için kötü haber geldi. Daha önce 2 defa uzatılan aile destek ödemeleri bitiyor. Son tarih belli oldu. Peki kasım ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek paketi ödemeleri ne zaman bitiyor?

Kasım ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı kasım ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ödemeler genellikle ayın ikinci haftasında gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ EKİM AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI

Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1.250 TL ödenir.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1.100 TL ödenir.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1.372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950 TL ödenir.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1.372,30 TL’nin üzerinde olup 5.667,37 TL TL’den az olan haneler için aylık 850 TL ödenir.







