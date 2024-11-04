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TÜİK açıkladı: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK açıkladı: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu

10:024/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (Foto: Arşiv.)
Türkiye İstatistik Kurumu (Foto: Arşiv.)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,88 olurken, yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi.

Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı belli oldu.

Buna göre, TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.


Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.


Endekste kapsanan 143 temel başlıktan ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.


İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.



#TÜİK
#enflasyon
#ekonomi

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