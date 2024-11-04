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Mal ve hizmet sektörüne tek slogan

Mal ve hizmet sektörüne tek slogan

Uğur Duyan
04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Küresel pazarda, 'Türkiye' markasını güçlendirmek, ihracata yönelimi artırmak ve turizm sektörünü motive etmek için 'Türkiye Gücünü' keşfet sloganı yaygınlaştırılacak.

Mal ve hizmet ihracatının artırılmasına yönelik tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak uluslararası tanıtım faaliyetlerinde, yeni dönemde 'Türkiye-Gücünü Keşfet' logosu ve sloganı kullanılacak. 2014 yılından bu yana var olan logo ve sloganın daha etkin bir biçimde kullanılması adına yeni adımların atılması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye-Gücünü Keşfet logosu ve sloganın kullanılmasında öncü olacak.


TEŞVİK PROGRAMI DÜZENLENECEK

İki bakanlıkta, ilgili işbirliği kuruluşlarının aracılığıyla, mal ve hizmet ticareti alanında faaliyet gösteren sektörlere ilişkin destek programları düzenleyecek. Bu kapsamda hedef ülkelere yönelik gerçekleştirilecek sektörel ticaret/alım heyetleri ile milli katılım organizasyonları desteklenecek. Türkiye'nin mal ihracatının artırılmasına yönelik yurt dışı etkinlik ve tanıtım faaliyetlerinde Türkiye Gücünü Keşfet sloganı ve logosu kullanılacak. Hizmet ihracatında lokomotif sektörler olan lojistik, sağlık turizmi, bilişim ve eğitim başta olmak üzere dizi/film, fuarcılık ve diğer sektörlerin uluslararası pazarlarda tanıtılması ve bilinilirliğinin artırılmasına yönelik yurt dışı etkinlik ve tanıtım faaliyetlerinde de aynı slogan ve logo kullanılacak.




#türkiye
#slogan
#ekonomi
#aktüel

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