Hazine alacaklarının 812 milyar TL’si batık

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Buna göre, listede 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel olmak üzere toplam 36 bin 806 mükellef yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vergi borçlusu olarak açıklayacağımız 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkânı bulunmuyor. Bunlar çok uzun yıllara dayanan borçlar" dedi.





4 BİN 807 MÜKELLEF FAAL

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira oldu. Tahsil edilemeyecek alacaklar ise 812,8 milyar lira tutarında belirlendi. Mükelleflerin 4 bin 807'si faal durumda. Terk mükellef sayısı da 31 bin 999 olarak hesaplandı.





NEDEN TAHSİL EDİLEMİYOR?

Alacakların neden tahsil edilemediğine de açıklık getiren Bakan Şimşek, “Bu mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin mal varlığı bulunmuyor. Haklarında tüm yasal işlemler yapılmış ancak alacaklar tahsil edilemiyor. Bunlar zaman aşımına uğramadığı sürece devletin yasal kayıtlarında yer alıyor. Zaman zaman da tahsilat tahakkuk oranları konusunda eleştirilere neden oluyor” ifadelerini kullandı.





IŞTE VERGI YÜZSÜZLERI LISTESI

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcu ve cezası bulunan mükellefleri iki farklı liste halinde duyurdu. İlk listede vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları kamuoyu ile paylaşıldı. 4 bin 807 faal mükellefin borç tutarı 113,8 milyar lira oldu. Borç içindeki oranı yüzde 12,4 olarak belirlendi. 31 bin 999 olarak hesaplanan terk mükelleflerin borç tutarının da 801,1 milyar lira olduğu anlaşıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kesinleşen tarhiyatlar listesinde de 2 bin 464 mükellef yer aldı. Mükelleflerin 419'u gerçek, 2 bin 45'i tüzel kişi oldu. Bunların 299'u faal durumda iken, 2 bin 165’i terk mükellef olarak kayıtlara geçti. Söz konusu mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezalarının toplamı 53,1 milyar lira seviyesinde. Bu tutarın 6,3 milyar lirasının faal mükelleflere ait olduğu aktarıldı.





İCRA TAKİPLERİNİ YAPIYORUZ

Vergi alacaklarının tahsili konusunda titizlikle çalıştıklarının altını çizen Mehmet Şimşek, şöyle devam etti: “Devletin en önemli gelir kaynağı vergiler. Bu nedenle zamanında ödenmesi son derece önemli. Vergi borcunu ödemeyenler hakkında tüm icra takiplerini yapıyoruz. İyi niyetli olup borcunu ödemede zor duruma düşen mükelleflerimize de taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz. Çalışan, üreten ancak borçlarını ödemede çok zor duruma düşen mükelleflerimiz olabiliyor. Tahsil kabiliyeti olan 113,8 milyar lira için vergi dairelerimiz tüm mükelleflerle görüşüyor ve onlara gerekli kolaylıkları sağlıyor."



