Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı.

Listede 36 bin 806 mükellefin ismi yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 30 bin 696 ismin borcunun tahsil kabiliyeti olmadığını açıklamıştı. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira oldu. Tahsil edilemeyecek alacak tutarı ise 812,8 milyar lira olarak belirlendi.​​​​​​​

EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilgili iki farklı liste yayınladı: 01/06/2023 ile 31/05/2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5.000.000 TL'yi aşan tarhiyatlar listesi (Mükellef/Vergi borcu):

"LİSTEDEKİ HERKES BORÇLU DEĞİL"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, listede yer alan 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti olmadığını açıkladı. Şimşek, ödenmemiş vergi ve cezaların toplamının 914,9 milyar lira olduğunu açıkladı.