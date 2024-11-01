Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Vergi ve ceza borcu olanlar listesi Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı

Vergi ve ceza borcu olanlar listesi Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı

14:331/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER
EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. İşte devlete vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri listesi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı.

Listede 36 bin 806 mükellefin ismi yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 30 bin 696 ismin borcunun tahsil kabiliyeti olmadığını açıklamıştı. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira oldu. Tahsil edilemeyecek alacak tutarı ise 812,8 milyar lira olarak belirlendi.​​​​​​​

EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilgili iki farklı liste yayınladı: 01/06/2023 ile 31/05/2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5.000.000 TL'yi aşan tarhiyatlar listesi (Mükellef/Vergi borcu):

"LİSTEDEKİ HERKES BORÇLU DEĞİL"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, listede yer alan 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti olmadığını açıkladı. Şimşek, ödenmemiş vergi ve cezaların toplamının 914,9 milyar lira olduğunu açıkladı.

Bu listede bulunanlara direkt "vergi borçlusu" denilemeyeceğini vurgulayan Bakan Şimşek, listede vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılmış tarhiyatlardan kesinleşmiş olanların da bulunduğunu söyledi.

#En çok vergi borcu olanlar
#Vergi yüzsüzleri listesi
#hazine ve maliye bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA SON DAKİKA 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa kimlere verilecek? İşte, Bağkur 7200 gün...