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Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok kazandıran hisseler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok kazandıran hisseler

13:501/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 8.888,44 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,3 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,7 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 8.888,44 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,56 puan artışla 8.888,44 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.


En çok kaybettiren ve kazandıran sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,3 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,7 ile sigorta oldu.


Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık Seçimleri'ne ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.


Analistler, öğleden sonra veri gündeminde yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




#BIST
#BIST100
#Piyasalar

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