Beyaz eşyada iç satış yüzde 4 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2024’ün ilk dokuz ayına ait sektör verilerini paylaştı.
TÜRKBESD verilerine göre iç satışlarda yüzde 4’lük bir artış yaşanırken, ihracatta uzun süredir devam eden azalma trendi yüzde 6’lık bir düşüşle sürdü. Toplam satışlarda yüzde 3, üretimde ise yüzde 4 azalma görüldü.
KEBAN BARAJI’NA DENK TASARRUF
TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, üretim seviyelerindeki düşüşün kalıcı olmasından endişe ettiklerini ifade etti ve enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasının ülke ekonomisi ve çevre için önemli olduğuna işaret etti. Yeşil enerjinin önemine değinen Gökhan Sığın, enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasının 10 yıl içinde Keban Barajı’nın iki yıllık elektrik üretimine denk bir enerji tasarrufu sağlayabileceğini belirtti. Sığın ayrıca, enerji verimliliğini artıracak teşviklerin sektörü canlandıracağını vurguladı. Türkiye’nin beyaz eşya sektöründe Avrupa’da lider konumda olduğunun altını çizen Sığın, “sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapılması liderliğimizi pekiştirir” dedi. Sağın, istihdam kaybı olmaması için ellerinden gelini yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Ek vergiler maliyeti yükseltiyor
TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, Uzak Doğu’daki üreticilerin düşük maliyet avantajı ile sektörü zorladığını belirterek, ihracatçıların desteklenmesinin Türkiye ekonomisi için kritik önemde olduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise, üzerindeki antidamping vergilerinin sektör maliyetlerini artırdığına dikkat çekti. Yavuz, bu durumun enflasyona yansıyabileceği uyarısında da bulundu.