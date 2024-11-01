Beyaz eşyada iç satış yüzde 4 arttı

TÜRKBESD verilerine göre iç satışlarda yüzde 4’lük bir artış yaşanırken, ihracatta uzun süredir devam eden azalma trendi yüzde 6’lık bir düşüşle sürdü. Toplam satışlarda yüzde 3, üretimde ise yüzde 4 azalma görüldü.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, üretim seviyelerindeki düşüşün kalıcı olmasından endişe ettiklerini ifade etti ve enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasının ülke ekonomisi ve çevre için önemli olduğuna işaret etti. Yeşil enerjinin önemine değinen Gökhan Sığın, enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasının 10 yıl içinde Keban Barajı’nın iki yıllık elektrik üretimine denk bir enerji tasarrufu sağlayabileceğini belirtti. Sığın ayrıca, enerji verimliliğini artıracak teşviklerin sektörü canlandıracağını vurguladı. Türkiye’nin beyaz eşya sektöründe Avrupa’da lider konumda olduğunun altını çizen Sığın, “sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapılması liderliğimizi pekiştirir” dedi. Sağın, istihdam kaybı olmaması için ellerinden gelini yaptıklarını da sözlerine ekledi.