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Dar ve orta gelirliye 100 bin sosyal konut: Başvuru şartları neler?

Dar ve orta gelirliye 100 bin sosyal konut: Başvuru şartları neler?

11:4831/10/2024, Perşembe
AA
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2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi.
2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik 100 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. 2023'te 125 bin sosyal konut yapılmıştı.

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"n
dan derlediği bilgilere göre, sürdürülebilir kentsel çevre için konut planlaması ve yönetiminin bütüncül olarak ele alınması ve veriye dayalı etkin işleyen konut piyasasında, barınma hakkı çerçevesinde başta dar gelirliler olmak üzere herkesin ekonomik olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

TOKİ'den 4 yılda 200 bin 68 konut

Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.


Yıllardır dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden, kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut projelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2023'te 125 bin sosyal konut yapan TOKİ, 2024 ocak-eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece 2024'teki 100 bin konut hedefine ulaşılması öngörülüyor.


Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek.


Bu kapsamda gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.


Başvuru şartları neler?

Konutların dar gelirlilere özel olacağı işaret edilirken özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik kişilerin başvuru yapabileceği açıklandı.


2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi.


İstanbul’da ‘Yarısı Bizden’ dönüşümü başladı: 139 daireli site yıkılıyor

İstanbul Küçükçekmece'deki 8 bloklu 139 daireli Güneş Sitesi hak sahipleri kentsel dönüşüm için yüzde yüz uzlaşma sağladı. Alan bazlı büyük dönüşümlerde devreye giren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dönüşüm için 'Yarısı Bizden' ile hibe sağlandığını, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliğiyle de inşaat desteği verildiğini bildirdi. Böylelikle çifte kolaylık sağlanan Güneş Sitesi'nde inşa süreci hızla başladı. Hak sahiplerinden Gülaçtı Karakaya, "Maddi ve manevi olarak zaten devletimiz yanımızda. ‘Ödeyemem’ diye korkmasınlar, kira öder gibi kendi evimizi alacağız” diyerek bütçesi dar olan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.


#TOKİ
#sosyal konut
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#konut

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