Dar ve orta gelirliye 100 bin sosyal konut: Başvuru şartları neler?

İstanbul Küçükçekmece'deki 8 bloklu 139 daireli Güneş Sitesi hak sahipleri kentsel dönüşüm için yüzde yüz uzlaşma sağladı. Alan bazlı büyük dönüşümlerde devreye giren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dönüşüm için 'Yarısı Bizden' ile hibe sağlandığını, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliğiyle de inşaat desteği verildiğini bildirdi. Böylelikle çifte kolaylık sağlanan Güneş Sitesi'nde inşa süreci hızla başladı. Hak sahiplerinden Gülaçtı Karakaya, "Maddi ve manevi olarak zaten devletimiz yanımızda. ‘Ödeyemem’ diye korkmasınlar, kira öder gibi kendi evimizi alacağız” diyerek bütçesi dar olan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.