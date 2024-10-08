İstanbul’da ‘Yarısı Bizden’ dönüşümü başladı: 139 daireli site yıkılıyor

İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan proje kapsamında hak sahiplerine

700 bin TL'si hibe, 700 bin TL'si kredi ve 100 bin TL'si de tahliye desteği

olmak üzere toplam 1.4 milyon TL destek veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için

350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği

, diğer

her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği