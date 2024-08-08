Bakan Kurum duyurdu: 'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremi, Yarısı Bizden Kampanyası ve belediyelerin SGK borcuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İBB’nin itfaiye personel sayısı ülke ortalamasının üzerindedir. 2019’dan bugüne kadar İstanbul’umuzda bin yeni itfaiye eri alımı için izin vermişiz. Bir de bize personel izni verilmiyor diye ifade ediyorlar.

Bunlar emin olun aynı polemikler, gündem şaşırtma çabalarından başka bir şey değil. Bir başka belediye bakanlığın bize borcu var diyor. Hesaplaşalım diyor, hodri meydan hesaplaşalım. Siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız, yapmanız gerekeni önce bir yapın, usule uyun, belediye tarafından yapılan harcama tutarını bize gönderin. Yetkisi Ankara Büyükşehir’e ait Hazine taşınmazların durumunu, yapmış olduğunuz ihale bedellerini bize paylaşmalısınız. Önce siz yapmanız gereken görevi yapın, millet sizi bu bahanelerin arkasına sığınırken değil, işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor.





Biz sizleri İstanbul’un ulaşım sorunlarını, Ankara’nın konut sorunlarını, tüm ilçe belediyelerimizin altyapı, üstyapıya ilişkin sorunlarını çözerken görmek istiyoruz.





Sudan sebeplerle konuyla ilgisi alakası olmayan bahanelerle karşımıza çıkmayın, biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak İstanbullulara şunu söyledik. Seçimi kazansak da kaybetsek de sözlerimizi tutacağız dedik. Bizim için aslolan İstanbul’dur, İstanbullulardır.





"Yeni başvuru dönemi başlatıyoruz"

Proje ile vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden’de tarih kısıtlaması yok. Vatandaşımız dönüşmek istiyorsa Bakanlığımıza başvuracak, anlaşacak. Bina bazında, ada bazında bu projeleri yürüteceğiz."







