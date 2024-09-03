'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni dönem başladı: İstanbul'daki yapıların inşası sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere kolaylıklar sağlıyor.
Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar, yapılarını yeniden inşa ettirebiliyor.
Kampanyanın yeni dönemi 8 Ağustos'ta başladı
8 Ağustos'ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.
'Yarısı Bizden' katılım şartları neler?
- Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.
- Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlayacak.
- 10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmayacak.
- Yeni kampanya dönemiyle birlikte başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak.
- Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak.
- Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30'u iş başladığında peşin ödenecek.