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Ekonomi

'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni dönem başladı: İstanbul'daki yapıların inşası sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

12:17 - 3/09/2024 Salı
AA
Her bir konut için toplam 1,5 milyon liralık hibe ve kredi desteği alanlar, yapılarını yeniden inşa ettirebilecek.
Her bir konut için toplam 1,5 milyon liralık hibe ve kredi desteği alanlar, yapılarını yeniden inşa ettirebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere kolaylıklar sağlıyor.


Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar, yapılarını yeniden inşa ettirebiliyor.


Geçen yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı.

Kampanyanın yeni dönemi 8 Ağustos'ta başladı

8 Ağustos'ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Kurum,
"'Yarısı Bizden' kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız"
mesajını verdi.


'Yarısı Bizden' katılım şartları neler?

  • Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.
  • Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlayacak.
  • 10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmayacak.
  • Yeni kampanya dönemiyle birlikte başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak.
  • Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak.
  • Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30'u iş başladığında peşin ödenecek.

Bakan Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden kampanyası' hakkında beklenen açıklama: Başvuru süresi uzatıldı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu. Kentsel dönüşümün İstanbul için tek ve ana sorun olduğunu aktaran Bakan Kurum, daha önce bakanlığın başlattığı 'Yarısı Bizden Kampanyası' hakkında yeni gelişmeleri aktardı. Bakan Kurum kampanya detaylarına ilişkin merak edilen başvuru süresi ile ilgili, "Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" dedi. Sözlerine devam eden Kurum, "Vatandaşımız dönüşmek istiyorsa Bakanlığımıza başvuracak, anlaşacak. Bina bazında, ada bazında bu projeleri yürüteceğiz." dedi.


#Yarısı bizden kampanyası
#Murat Kurum
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#kentsel dönüşüm
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