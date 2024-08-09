Yarısı Bizden’de tarih kısıtlaması kaldırıldı

"Yarısı Bizden" kampanyasının yeniden başlayacağını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarih kısıtlamasının da olmayacağını açıkladı. Kurum, "Yarısı Bizden kampanyasında yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık, Yarısı Bizden’de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.





39 İLÇEDEN SÜRESİZ BAŞVURU

Kurum, Bağcılar’da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde konuştu. Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönemin müjdesini veren Kurum, şunları kaydetti: “Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz. Artık Yarısı Bizden’de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz. Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödüyoruz. Bu kararlarla kampanyamız daha da hızlanacak, el birliğiyle İstanbul’umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz.”





İSTANBUL’UN KAYBEDECEK VAKTİ YOK

İstanbul’daki deprem tehdidine de dikkat çeken Bakan Murat Kurum, "Bu güzel şehrin, İstanbul’umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok, icraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil; hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunu milletimiz de istiyor. Sizden; sürekli bahaneler duymayı değil, 'İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım' demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım" dedi. Kurum, Bağcılar'da 5 binden fazla vatandaşı yeni yuvalarına kavuşturacak ilk adımı attıklarını belirtti.



