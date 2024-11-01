Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,02 ile sigorta oldu.