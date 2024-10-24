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En çok kazandıran sektör belli oldu: Borsa günü yükselişle tamamladı

En çok kazandıran sektör belli oldu: Borsa günü yükselişle tamamladı

18:3024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
AA
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Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanışı da yükselişle yaptı. Kazandığı yüzde 1,81 değerle günü 8.872,85 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,16 puan arttı. Öte yandan tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,74 ile ticaret oldu.

Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kazanarak 8.872,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 61 milyar lira oldu.

En çok kazandıran sektör belli oldu

Bankacılık endeksi yüzde 1,22,
holding
endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,74 ile ticaret oldu.

TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle karışık seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Yurt içi ve yurt dışı endeksler takip edilecek

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BIST 100
#Piyasalar

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