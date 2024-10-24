Rusya ile ticarette yeni fırsat

Batı’nın yaptırımlarına karşı bazı ülkelerden yaptığı gıda ithalatını bitirme kararı alan Rusya, ek gıda ürünü tedariki için Türkiye'nin kapısını çaldı. Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki fiyat dengesini öncelikli olarak gözetecek ve sonrasında Rusya'ya alternatif gıda temini konusunda yönlendirme yapacak. Bakanlık, ihracatçılara şimdiden bilgilendirmede bulundu.
Rusya tarafından savaş nedeniyle ülkeleri aleyhine uygulanan ekonomik yaptırımlara cevap geldi. Bu kapsamda herhangi bir nedenle Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerden gıda ithalatı yapılamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara gönderilen yazıda AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Kanada, Norveç, İngiltere, Kuzey İrlanda, İzlanda, Lihtenştayn, Arnavutluk, Karadağ’dan herhangi bir şekilde et, süt ve süt ürünleri, balık, taze sebze ve meyveler ithal edilemeyeceği belirtildi. Uzmanlara göre, belirtilen ürünlerde Rusya’nın toplam gıda ihtiyacının yüzde 45’ini sağlayan bu ülkelerden ithalatın bitirilmesi bazı ürünlerde sorun yaşanmasına neden olacak.
RUS YETKİLİLERDEN EK GIDA ÜRÜNÜ TALEBİ
Rusya, gıda kategorisinin tamamını kapsayan bu ürünlerin ithalatını sonlandırırken bir taraftan da bu ürünlere vatandaşının erişimini kolaylaştırmak için yeni tercihler aradığı belirtiliyor. Bu anlamda tedarikçilerini artırmaya çalışan Rus yetkililer, Türkiye ile tedarik sorununu konuşarak ek gıda ürünü tedarik edilmesi için talepte bulundu.
İÇ PİYASA DENGESİ BOZULMAYACAK
Türkiye, Rusya’ya alternatif tedarik kaynakları oluşturarak hem siyasi hem de ekonomik güçlerini artırması beklenirken yapılacak olan ihracatta öncelikli olarak iç piyasa dengesi gözetilecek. İç piyasalardaki fiyat dengesi ve sürdürülebilirliği bozmayacak miktarda ürün Rusya’ya gerekli analizlerin yapılmasının ardından yönlendirilecek.
CARİ AÇIĞA FAYDA
- 2023 yılı ihracat rakamlarına göre Türkiye en fazla ihracatı makinelerde yaparken yaş meyve ve sebze bu sıralamada ikinci, balık ve deniz canlıları ihracatı ise 6’ncı oldu. Rusya tarafından alınan karar ile birlikte 2 milyar dolar seviyesinde olan gıda ihracatının 3,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Böylece Türkiye’nin cari açığına en büyük zararı veren enerji ithalatından oluşan cari açığa da fayda sağlaması bekleniyor.