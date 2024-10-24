Rusya ile ticarette yeni fırsat

2023 yılı ihracat rakamlarına göre Türkiye en fazla ihracatı makinelerde yaparken yaş meyve ve sebze bu sıralamada ikinci, balık ve deniz canlıları ihracatı ise 6’ncı oldu. Rusya tarafından alınan karar ile birlikte 2 milyar dolar seviyesinde olan gıda ihracatının 3,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Böylece Türkiye’nin cari açığına en büyük zararı veren enerji ithalatından oluşan cari açığa da fayda sağlaması bekleniyor.