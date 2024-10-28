Borsa günü yükselişle tamamladı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Ekim ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayında 1 milyar 63 milyon TL tutarında ödeme yapıldığını açıkladı.