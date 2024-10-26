BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldıracağız

ABD'de Brookings Enstitüsü’nde bir sunum gerçekleştiren Bakan Şimşek, "Makro ihtiyati tedbirlerin gevşemesinde sırada ne var?" başlıklı kısmında, değerlendirilmekte olan sonraki adımlar arasında BIST 50 endeksinde açığa satış yasağının kaldırılmasına yer verdi. İlgili sunumda Şimşek, kredi faizleri üzerinde sınırlama olmadığını ve döviz korumalı mevduatlardan da kademeli olarak uzaklaşıldığını aktardı. Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisi anlamına geliyor. “Short position” olarak da bilinen açık pozisyonda önce yüksek fiyattaki varlıklar ödünç alınıyor. Ardından fiyat düştüğünde bu varlıklar gerçekten satın alınıp aracıya iade ediliyor.