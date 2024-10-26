Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldıracağız

BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldıracağız

04:0026/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul’da 6 Şubat depremlerinden sonra getirilen açığa satış yasağının kaldırılacağına yönelik çalışmaların olduğunu açıkladı.

ABD'de Brookings Enstitüsü’nde bir sunum gerçekleştiren Bakan Şimşek, "Makro ihtiyati tedbirlerin gevşemesinde sırada ne var?" başlıklı kısmında, değerlendirilmekte olan sonraki adımlar arasında BIST 50 endeksinde açığa satış yasağının kaldırılmasına yer verdi. İlgili sunumda Şimşek, kredi faizleri üzerinde sınırlama olmadığını ve döviz korumalı mevduatlardan da kademeli olarak uzaklaşıldığını aktardı. Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisi anlamına geliyor. “Short position” olarak da bilinen açık pozisyonda önce yüksek fiyattaki varlıklar ödünç alınıyor. Ardından fiyat düştüğünde bu varlıklar gerçekten satın alınıp aracıya iade ediliyor.



#mehmet şimşek
#bist
#ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı ile liste değişecek! 65 yaş, evde bakım, engelli maaşı, emekli taban maaş artışı...