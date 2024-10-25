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Bakanlık duyurdu: Çiftçilere 150 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak

Bakanlık duyurdu: Çiftçilere 150 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak

10:3025/10/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 839 bin lira tutarında destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. İşte destek tutarları...

149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.


Bakanlık konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."
ifadelerinin kullanıldığı açıklamada yer alan bilgiye göre
destek tutarları;

Kırsal kalkınma yatırımı için 148 milyon 767 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi için 694 bin 88 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi için 333 bin 695 lira, sertifikalı tohum üretimi için 44 bin 217 lira
olarak belirlendi.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#çiftçi
#destekleme ödemesi

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