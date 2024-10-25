İflas edene enflasyon ertelemesi

Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemeyle, aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara verilen 5 bin liralık cezanın, alt sınırı 60 bin lira üst sınırı 600 bin liraya çıkarıldı. Aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise alt sınır 600 bin üst sınır 6 milyon lira olacak. Gayrisafi gelirin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda ön ödemeli konut satışlarında 6 milyon lira ceza uygulanacak. Aldatıcı reklamların yerel veya ülke genelinde yayın yapan televizyonlar aracılığı yayınlanması durumunda, bir milyon 100 bin liradan 22 milyon 100 bin liraya kadar para cezası verilecek.





ALDATICI RADYO YAYININA 6 MİLYON LİRA CEZA

Radyolardan yayınlanan aldatıcı reklamlar için ise, 6 milyon liraya kadar ceza uygulanabilecek. Kısa mesaj ile yapılan aldatıcı reklamlar için de 2.8 milyon lira para cezası öngörülüyor.





PİRAMİT SATIŞ YÖNTEMİNE CEZA

Piramit satış yöntemini kullananlar, yayanlar ve bu sistemi ticari amaçla destekleyenler içinde TCK’nın ilgili hükümleri uygulanacak. Doğrudan satış yöntemleri konusunda yapılan aykırılıklarda cezalar artırıldı. Tüketicinin cayma hakkı gibi konularda belirlenen kurallara aykırı davrananlara bir milyon lira ile 5 milyon lira arasında ceza öngörülüyor. Düzenlemeye Genel Kurul aşamasında 3 madde daha eklendi. Maddelerden biri, 'yapılmakta olan yatırımlara' yönelik enflasyon muhasebesinin vergisel etkilerinin azaltılmasını içeriyor. Böylelikle, yatırımların enflasyon düzeltmesinden olumsuz etkilenmemesi ve yatırımlara katkıda bulunulması sağlanacak. Geçici vergi döneminde 20 bin 6 mükellefin, yapılmakta olarak yatırımlar hesabında 200 milyar liralık enflasyon düzeltmesi karı ortaya çıktı. Düzenlemeyle, 16 milyar liralık vergi ötelenecek.





İFLAS EDEN 20 BİN MÜKELLEFE MÜJDE

Geçici vergi döneminde iflas halinde olan 5 bin 253 mükellef için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. 500 milyon liralık enflasyon düzeltmesi zararı bu işletmelerden alınmayacak. Tasfiye ve iflas halinde olan 20 bin mükellefin vergisiz enflasyon düzeltmesinde yararlanması sağlanacak. 2 milyar liralık zarardan vaz geçilecek.





E-TİCARETE YURT İÇİNDE TEŞVİK

İşletmelerin ürünlerini yurt dışı pazarlara ulaştırmalarını kolaylaştırılması, yurt dışındakilerle rekabet edebilmeleri, istihdamın artırılması, aynı zamanda teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi için bazı yeni adımlar atılıyor. Yurt içinden yurt dışına e-ticaret yoluyla ihracat yapanların lisans ücretlerinin hesaplanmasında indirim uygulanacak. Bu kapsamda, pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar, lisans ücretlerinde hesaba dahil edilmeyecek.





TÜKETİCİ KREDİSİNDE YENİ DÖNEM

Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Uygulanacak hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.



