Enflasyon yüzde 50’nin altına indi

Eylül’de yüzde 2,97 olan enflasyon, yıllıkta yüzde 49,38’e geriledi. Eğitim, alkollü içecekler, tütün, konut ile giyim gibi kalemlerin fiyatları aylık ortalamanın üzerinde seyretti. Yıllık enflasyon 13 ay aradan sonra ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09'a geriledi. Enflasyonda düşüş ivmesi devam ederken, 2023 yaz aylarından bu yana ilk kez yıllık enflasyonda yüzde 50'nin altı görüldü.
EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ KONUT VE EĞİTİMDE
Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin biraz üzerinde gelmesinde eğitim (yüzde 14,21), alkollü içecekler ve tütün (4,16), konut (3,86), giyim ve ayakkabı (3,63) gibi ana harcama gruplarında fiyatların aylık ortalamanın üzerinde seyretmesi etkili oldu. Ana harcama gruplarına göre son 12 ayda fiyatlar konutta yüzde 97,87, eğitimde yüzde 93,58 ile yıllık TÜFE ortalamasının neredeyse iki katı arması dikkat çekti. Lokanta ve oteller harcama grubunda fiyatlar yüzde 65,41, alkollü tütün ve içecekte yüzde 52,35 ve sağlıkta ise yüzde 50,70 artış gösterdi.
ÜRETİCİ ENFLASYONU 16 PUAN DAHA DÜŞÜK
Üretici fiyat endeksi artışı da geçen aya göre yavaşlama gösterdi. Eylül'de üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 33,09'a geriledi. Aylık üretici enflasyonu ise aynı dönemde yüzde 1,37 oldu.
Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE), yıllık bazda tüketici enflasyonunun 16 puan altında kalması dikkat çekti.
Şimşek: Düşüş sürdükçe kalıcı refah artacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın 2'nci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" dedi.
Hedef için daha çok çalışacağız
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon oranı olarak yüzde 41,5-42 hedefi benimsenmiştir. Kalan 3 ay zarfında da inşallah bu hedefi tutturmak için gayretlerimizi daha da artıracağız. Enflasyonda aşağı doğru iniş devam etmektedir ve edecektir. Bu zaten ticarette, çarşıda, pazarda görülmektedir ve vatandaşlarımız tarafından da hissedilmektedir. Son 3 yıldan bu yana ilk defa TÜFE enflasyon oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının altında kalmıştır”