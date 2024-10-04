Enflasyon yüzde 50’nin altına indi

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon oranı olarak yüzde 41,5-42 hedefi benimsenmiştir. Kalan 3 ay zarfında da inşallah bu hedefi tutturmak için gayretlerimizi daha da artıracağız. Enflasyonda aşağı doğru iniş devam etmektedir ve edecektir. Bu zaten ticarette, çarşıda, pazarda görülmektedir ve vatandaşlarımız tarafından da hissedilmektedir. Son 3 yıldan bu yana ilk defa TÜFE enflasyon oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının altında kalmıştır”