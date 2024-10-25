61 ilaç geri ödeme listesinde.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme kapsamına 61 ilacın daha dahil olduğunu aktardı.
61 ilaç içerisinde;
9 adet diyabet, 5 adet antitrombotik, 2 adet alzheimer ve 1 adet kronik immün trombositopeni (ITP)
yer aldı.
58'i yerli olmak üzere 3 ithal
ilacın geri ödeme kapsamına alındığını vurgulayan Işıkhan;
"Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.
Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık"
açıklamasında bulundu.
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