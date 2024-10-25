Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanışı da yükselişle yaptı. Kazandığı yüzde 1,81 değerle günü 8.872,85 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,16 puan arttı. Öte yandan tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,74 ile ticaret oldu.