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Türkiye 'rol model' oldu: Siber güvenlikte dünyada öncüyüz

Türkiye 'rol model' oldu: Siber güvenlikte dünyada öncüyüz

17:312/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
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Siber güvenlikte "Birinci Seviye Örnek Alınan Ülkeler" arasına girdik
Siber güvenlikte "Birinci Seviye Örnek Alınan Ülkeler" arasına girdik

Haberleşme sistemlerinin ve ulusal siber güvenliğin sağlanması son yıllarda hızla değişen ve tehditlerle dolu dijital dünyada stratejik önem taşıyor. Bu kapsamda, kritik altyapıların güvenliği, kişisel verilerin korunması, ulusal savunma kabiliyetinin artırılması ve dijital ekonominin büyütülmesi gibi çok yönlü çalışmalar yapılırken, siber güvenlik alanındaki çalışmalarında büyük bir başarıya imza atan Türkiye, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde değerlendirilen 194 ülke arasında bütün alanlardan tam puan alarak "rol model" ülke listesine girdi.

Siber güvenlik sektörünün gelişmesini ve bütünleşmesini temin amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü işbirliğiyle geniş katılımlı bir sektör ekosistemi oluşturulurken üniversitelerin de buraya dahil edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ağustos itibarıyla teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 10 bin 888 firmanın yüzde 59'u ve 1323 AR-GE merkezinden yüzde 18'i bilgi iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.

Kümelenmede 255 firma faaliyet gösteriyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde eylül ayı itibarıyla 255 firma, 401 ürün ve 649 hizmetle faaliyet gösteriyor.


Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki yapılanması ve çalışmaları uluslararası alanda da dikkatle takip ediliyor.
BM ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre, Türkiye, 194 ülkenin yer aldığı değerlendirme sürecinde "Birinci Seviye Örnek Alınan Ülkeler" arasında yer aldı. ITU, bu yıl sıralama yapısından seviyelendirme yapısına geçti.

Ülkeler yasal düzenlemeler, hukuki düzenleme, teknik altyapı, organizasyonel yapılanma, kapasite geliştirme ve kurumlar arası işbirliği alanlarına göre değerlendirilerek verilendirildi.


Türkiye, tüm alanlarda 20 tam puan alarak
"örnek alınan ülkeler"
arasında en üst seviyede yer aldı.

"Türkiye güçlü bir organizasyonel yapıya kavuştu"

Siber Güvenlik, e-Yönetişim ve e-Devlet Kıdemli Uzmanı Mustafa Afyonluoğlu, siber güvenlikte kurumsal işbirliğinin belkemiği olan 2 bin 304 siber olaylara müdahale merkezi (SOME) ve 14 sektörel SOME ile Türkiye'nin oldukça güçlü bir organizasyonel yapıya kavuştuğunu söyledi.


Bu yıl 4'üncüsü hazırlanan "2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı"nın da stratejik açıdan siber güvenliğe ilişkin hedeflerin tüm ülkede bütüncül olarak ele alınmasını sağlayacağını vurgulayan Afyonluoğlu,
"Özellikle kritik altyapılardaki siber güvenliğin önemi değerlendirildiğinde, Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yer alan ilgili maddelerden ziyade müstakil bir kanun olarak düzenlenmesi, bu alanla ilgili daha güçlü bir hukuki altyapıyı beraberinde getirecektir."
dedi.

Bizi kim koruyor? Türkiye'nin siber kalesi! Anlık 17 milyon IP adresi taranıyor

Terör devleti İsrail'in Lübnan'daki kanlı siber saldırısının yankıları sürerken çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla yaşanan olay dünya genelinde oluşacak siber tehditleri yeniden gündeme taşıdı. Lübnan'ı hedef alan kanlı saldırı sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki bizi kim koruyor? Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve "Türkiye'nin Siber Kalesi" olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM, muhtemel risklere karşı, anlık 17 milyon IP adresini tarayarak ülkeye yönelik siber güvenlik zafiyetlerine karşı zararlı içerikleri bertaraf ediyor. Çalışmalar kapsamında, tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen yerli ve milli AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA gibi projeler de ulusal siber güvenliğe önemli katkı sağlıyor. Peki siber güvenlik sistemi nasıl işliyor? Hangi proje ne için kullanılıyor? İşte tüm detaylar...


#Türkiye
#siber güvenlik
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#Siber Güvenlik Endeksi
#BM

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