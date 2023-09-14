Siber suçlarla mücadeleye devam: Yasa dışı yayın yapan 1059 internet sitesi erişime kapatıldı

Akıllı telefon kullanımının 6 yaşına kadar indiği, telefondan video izleyen, oyun indiren, facebook'ta arkadaşları ile görüşen, whatsapp'ta arkadaş grupları oluşturarak onlarla muhabbet eden, instagramda anlık resim paylaşan, ufak tefek de olsa yazılım yapan çocukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz.Ve bu çocuklar 10 yıl sonra toplumun çoğunluğunu oluşturacak.