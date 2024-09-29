Siber güvenlik girişimlerine yatırım akını

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatılmasının etkileri tüm dünyada sürerken, siber güvenlik konusu yine ve yeniden gündeme oturdu. Dijital saldırı, hacker ve siber saldırı kavramlarına uzak olanlar bile, onlarca insanın öldüğü saldırılar sonrasında elektronik cihazların ne denli ölümcül olabileceğini gördü. Geleceğin savaşları hakkında ilk örnekleri veren insanlık dışı bu saldırılar sonrasında siber güvenlikle ilgili faaliyet gösteren startup ve girişimlere yönelik yatırımların artması bekleniyor.





TEŞVİK ÖNE ÇIKIYOR

Uluslararası danışmanlık şirketi EY (Ernst&Young), Küresel Siber Güvenlik Liderliği İçgörüleri araştırmasına göre, 2010 ile 2023 yılları arasında siber güvenlik alanına 1,3 trilyon dolarlık yatırım yapıldı. Yıllık büyüme ortalaması ise yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti. Yeni dönemde, özel sektör yatırımları yanında devletlerin teknoloji teşviklerinde yine siber güvenlik firmalarının ön plana çıkması bekleniyor. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, siber güvenliğin son yıllarda önemli gelişmelere imza atılan, yeni startuplara ihtiyaç duyulan bir faaliyet alanı konumunda olduğunu belirtti.





9 AYDA 100 MİLYON DOLAR YATIRIM

Bu yıl yayınlanan 2023 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na ilişkin bilgiler veren Elbaşı şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl ülkemizde siber güvenlik ve veri koruma girişimlerine 29,3 milyon dolar yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu tutar, teknoloji girişimlerine yapılan toplam 913,1 milyon dolar tutarındaki yatırım ile kıyaslandığında az gözükebilir ancak siber güvenliğe yapılan yatırımların katlanarak büyüdüğünü gözlemliyoruz. Yılın bitmesine 3 ay varken, yerli siber güvenlik girişimlerine yapılan yatırım tutarı 100 milyon dolara şimdiden yaklaştı. Siber güvenlik alanındaki startuplara yönelik ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına tanıklık edeceğimize inanıyorum.”





BTM İÇİN STRATEJİK

BTM olarak, 7 yıldır farklı seviyelerde faaliyet gösteren 9 binden fazla girişime destek olduklarını belirten Elbaşı, “Siber güvenlik alanında faaliyet gösterenler bu girişimler arasında önemli bir sayıyı oluşuyor. Bunlardan Newky, Prime Threat ve XtremeLab.co siber güvenlik alanında öne çıkan örnekler” şeklinde konuştu.





TÜRKİYE’NİN ALTYAPI POTANSİYELİ FAZLA

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre, Türkiye’nin siber güvenlik ekosistemi, hızla büyüyen bir yapıya sahip. Son yıllarda yerli girişimlerin bu alanda ciddi atılımlar yaptığını belirten Kırık, "İsrail örneği, siber tehditlerin ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu gözler önüne serdi. Türkiye ise hem savunma sanayiindeki tecrübesiyle hem de milli yazılımlar geliştirme potansiyeliyle öne çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.





DEVLETLER YATIRIMCI OLARAK DEVREYE GİRECEK

Devletin sağlayacağı teşvik ve düzenlemelerin, yatırımcıların ilgisini artıracağını belirten Ali Murat Kırık, “Kamunun, stratejik girişimlere destek paketleri sunması, sadece ekonomik büyümeyi değil, teknolojik bağımsızlığımızı da güçlendirecek. Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK gibi kuruluşlar, bu süreçte hem mentor hem de yatırımcı olarak devreye girebilir, yeni girişimlere rehberlik edecek projeler başlatabilir” ifadesini kullandı.





MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Özel sektörün bu alanda şimdiden ciddi adımlar attığını kaydeden Kırık şunları söyledi: “Finans, enerji ve telekomünikasyon gibi sektörler; milli siber güvenlik çözümlerine yönelerek dışa bağımlılığı minimize etmeye çalışıyor. Bu da yeni startup’ların, büyük sektörlerin kritik ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler sunmasını sağlayabilir. Yeni nesil şirketler, esnek yapılarılarıyla sadece Türkiye için de değil, bölgesel pazarda da lider konuma gelebilir. Türkiye’de siber güvenlik alanında yerli çözümlerin stratejik bir avantaj sağlayacağı kesin.”



