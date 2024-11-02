Enerjide yeni rota Senegal

Afrika’nın farklı coğrafyalarındaki yeni keşiflerle kıtanın 2025 yılında dünyanın bütün doğal gaz ve petrol ihtiyacının yüzde 25’i gibi bir oranı karşılaması bekleniyor. Türkiye’de bu büyük pastadan pay almak için ikili ilişkileri geliştiriyor iş birlikteliklerini artırıyor. Afrika’da Nijer, Mısır, Somali, Fas ve Cezayir’le enerji alanında diyaloğu sıkılaştıran Türkiye son olarak Senegal ile de petrol ve doğal gaz aramaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Tahmin edilen 100 trilyon kübik feet doğal gaz (Yaklaşık 2,8 trilyon metreküp) rezervi ve 1 milyar varil petrol için kollar sıvandı.





İLK ETAPTA ALTYAPI DESTEKLENECEK

Senegal’in bu potansiyelinin ortaya çıkarılmasında Türkiye de aktif rol oynayacak. İki ülke arasında yapılan iş birliğiyle birlikte Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin Afrika’nın doğusunda bulunan Somali’de sismik araştırmasını bitirdikten sonra ya da Barbaros, rezervleri belirlemek için rotasını Senegal’e kıracak. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye ilk olarak Senegal’deki enerji altyapısının gelişimi noktasında destek sağlayacak. Senegal, enerji kaynakları açısından büyük potansiyele sahip olsa da sektördeki altyapı eksiklikleri nedeniyle bu potansiyel verimli kullanılamıyor.





ENERJİ İHRACATÇISI BİR ÜLKE OLACAK

Anlaşma kapsamında Türkiye’nin iş birliği ile Senegal’deki petrol ve doğal gaz kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi mümkün hale gelecek. Bu destek ile Senegal hem kendi iç tüketimini karşılayacak hem de enerji ihracatçısı bir ülke konumuna gelecek. Bu da ülke ekonomisi için yeni gelir kaynakları oluşturacak. Bunların yanı sıra Türk şirketlerinin yatırımları ile ülkenin enerji sektöründe iş gücü ihtiyacının karşılanması için deneyim aktarılacak.





TÜRKİYE İÇİN TEDARİK ALTERNATİFİ

Türkiye, bu anlaşma ile enerji alanındaki teknolojik donanımını ve teknik bilgisini ihraç edecek. Türkiye, üretime kazandırılması gereken enerji kaynaklarına sahip bir ülkeyle iş birliği yaparak enerji arzını çeşitlendirmek için önemli bir adım atmış olacak. Senegal’de doğal gazın yanı sıra bulunan zengin petrol yatakları, Türkiye için yeni bir tedarik alternatifi sunacak. Türk enerji firmaları, Senegal’de gerçekleştirilecek enerji projelerine yatırım yaparak bu sektörde uluslararası bir deneyim kazanma imkanına sahip olacak.





YENILENEBILIR ALANINDA DA IŞ BIRLIĞI

Senegal, enerji üretiminin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor ve bu doğrultuda adımlar atıyor. Afrika ülkesi, yenilenebilir ve enerji depolama sistemlerinin daha fazla yaygınlaşması için çalışıyor. Türkiye’nin bu konuda da iş birliği yapabileceği belirtiliyor. Senegal’deki mevcut enerji kaynaklarının dönüştürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının işlenmesi noktasında Türkiye'nin özellikle güneş, hidroelektrik ve rüzgar kaynaklarını değerlendirmesinde önemli bir katkısı olacak.



