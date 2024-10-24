Enerji tesislerine saldırıları durduralım

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, ABD ve Avrupalı ülkelere "Zafer Planı" sunduğu belirtilirken, dikkati çeken bir adım da geldi. Zelenski, medyaya yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını ve kargo gemilerini hedef alan saldırılarını durdurması halinde, bunun, Moskova'nın "savaşı sona erdirmeye hazır olduğuna" ilişkin ve müzakerelerin başlayabileceğini gösteren bir adım olabileceğini söyledi. Zelenski bunun karşılığı olarak Ukrayna'nın da Rusya'nın enerji tesislerini hedef almayı sonlandırabileceğini kaydetti. Zelenski'nin açıklamalarının ABD Başkanlık Seçimlerine günler kala gerçekleştirmesi dikkati çekti. Bu ay Zelenski, beş maddelik "zafer planını" ilk olarak ABD'ye sundu ve bu plan, Kiev'in NATO'ya katılmasını ve Rusya'nın bir daha saldırmayacağından emin olmak için ek güvenlik garantilerini içeriyor. Aynı zamanda müttefiklerle paylaşılan üç gizli madde de bulunuyor.