ABD'den dikkat çeken iddia: Kuzey Kore askerleri Rusya için mi savaşıyor?

Tam olarak ne yaptıkları henüz bilinmiyor. Bunlar çözmemiz gereken şeyler” şeklinde konuştu. Austin, “Kuzey Kore'nin Rusya adına bu savaşa katılma niyeti varsa bu ciddi bir konu. Sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda Hint-Pasifik'te de etkileri olacak”