Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.
PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasına mensup terörist Barı Iusubov yakalandı.
Terör örgütünün faaliyetlerinde aktif rol alıyordu
Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.
Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.
MİT ve Emniyet'te ortak operasyon
2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.
Cezaevine gönderildi
Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.