﻿MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon: Aynı aileden üç kişi kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), İstanbul ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren aynı aileden 3 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeş, düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine "Denise Taşkıran" ismiyle devam ettiği öğrenildi.

'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine "Denise Taşkıran" ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 teröriste yönelik operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.