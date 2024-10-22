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﻿MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon: Aynı aileden üç kişi kişi yakalandı

﻿MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon: Aynı aileden üç kişi kişi yakalandı

Pınar Görgü
09:5522/10/2024, الثلاثاء
G: 22/10/2024, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Yakalanan teröristler.
Yakalanan teröristler.

MİT ile İstanbul ve Balıkesir polisinin ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK Avrupa yapılanması mensubu aynı aileden Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran kardeşler ile Hatın Şahbaz gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), İstanbul ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren aynı aileden 3 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeş, düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

Teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörist
Zeynep Taşkıran
'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı,
Hatın Şahbaz
'ın özellikle Almanya Köln ve Fransa Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine katılım sağladığı belirlendi.
Daha önce PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan
Zübeyde Taşkıran
'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine "Denise Taşkıran" ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 teröriste yönelik operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

#MİT
#PKK
#Emniyet

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