﻿MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon: Aynı aileden üç kişi kişi yakalandı

MİT ile İstanbul ve Balıkesir polisinin ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK Avrupa yapılanması mensubu aynı aileden Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran kardeşler ile Hatın Şahbaz gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), İstanbul ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren aynı aileden 3 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeş, düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi.
Teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 teröriste yönelik operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.