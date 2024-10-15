MİT'ten El Kaide'ye operasyon: Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bakü Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Gazze savaşının sona ermesi için çalışmalarını devam ettireceğini kaydetti. Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barış anlaşması yapılmasının Kafkasya'da istikrar ve kalkınma adına elzem olduğunu vurgulayarak, tesis edilecek kalıcı barışın Zengezur Koridoru'nun açılması da dahil Azerbaycan-Ermenistan-Nahçıvan-Türkiye-Avrupa hattı bağlantılarını sağlayacağını söyledi.