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MİT'ten El Kaide'ye operasyon: Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı

MİT'ten El Kaide'ye operasyon: Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı

10:4315/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
AA
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Terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara
Terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre
MİT, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etti.
Terörist Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığı belirlendi.
TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.

Terörist Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği öğrenildi.


#MİT
#Afrika
#Ahmet Baykara

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