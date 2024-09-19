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MİT'ten nefes kesen operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz

MİT'ten nefes kesen operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz

Pınar Görgü
09:5719/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK’nın sözde istihbarat sorumlularından Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit'i Irak/Gara’da gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i etkisiz hale getirdi.

Adım adım takip edildi

MİT, terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan Halil Yiğit’i hedef listesine koydu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Hogir Pirosi kod Halil Yiğit adım adım takip edildi.


Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit kimdir?

Halil Yiğit, 2007 yılında Şırnak kırsalında sözde Öz Savunma Birlikleri’nde örgütsel faaliyetlerine başladı, örgütleme çalışmalarında yer aldı. 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katılım yaptı. Irak/Metina’da örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.



#MİT
#PKK
#sözde sorumlu

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