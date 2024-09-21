MİT ve Emniyetten PKK'ya nokta operasyon: Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul'da yakalandı

Gazze için küresel ölçekte diplomasi trafiğini tüm kararlılığıyla yürüten Türkiye, kritik bir görüşmeye de ev sahipliği yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da, Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası gibi konular ele alındı.