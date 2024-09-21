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MİT ve Emniyetten PKK'ya nokta operasyon: Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul'da yakalandı

MİT ve Emniyetten PKK'ya nokta operasyon: Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul'da yakalandı

Zeynep Karçığa
10:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK'nın Avustralya yapılanmasındaki Çiğdem Aslan, İstanbul'da yakalandı.
Terör örgütü PKK'nın Avustralya yapılanmasındaki Çiğdem Aslan, İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan Aslan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avustralya'da bölücü terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı tespit edilen Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

PKK/KCK'lı Aslan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#MİT
#Emniyet
#PKK

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