Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Polonya sabotajların arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor: Konsolosluğu kapatma kararı alındı

Polonya sabotajların arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor: Konsolosluğu kapatma kararı alındı

23:0622/10/2024, Salı
IHA
Sonraki haber
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Polonya ve müttefik ülkelerde meydana gelen sabotaj girişimlerinin arkasında Rusya'nın olduğunu belirterek, bu sebeple Poznan'daki Rusya Konsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Polonya, Rus Konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yaptığı açıklamada, son günlerde savcılık tarafından mahkemeye ülkedeki sabotaj girişimlerinin ardında yabancı istihbarat örgütünün bulunduğuna dair güçlü kanıtlar sunulduğunu söyledi. Sikorski, "Dışişleri Bakanı, olarak Polonya ve müttefik ülkelerdeki sabotaj girişimlerinin ardında Rusya Federasyonu'nun bulunduğu bilgisine sahibim, bu nedenle Rusya Federasyonu'nun Poznan'daki konsolosluğunun faaliyet izninin geri çekilmesi kararı aldım. Konsolosluğun personeli ise Polonya Cumhuriyeti'nde istenmeyen kişi olarak kabul edilecektir" dedi.


Sikorski, Rusya'dan yürütmekte olduğu hibrit savaşına son vermesini talep etti. Hibrit savaşının devamı durumunda sıradaki adımları atma hakkını saklı tuttuklarını belirten Sikorski, "Bir adım dahi geri atmayacağız, Polonya Cumhuriyeti'ni, Polonyalıları savunuyoruz" dedi.


"Rusya'nın yanıtı acı verici olacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Polonya'nın kararını bir sonraki düşmanca adım olarak nitelendirerek, Rusya'nın yanıtının acı verici olacağını söyledi. Rusya Federasyonu'nun başkent Varşova'daki Büyükelçiliği dışında Polonya'nın Gdansk, Krakow ve Poznan şehirlerinde konsoloslukları bulunuyor.


#Polonya
#Rusya
#Poznan
#Konsolosluk
#sabotaj

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet burs sonuç sorgulama ekranı