Polonya sabotajların arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor: Konsolosluğu kapatma kararı alındı

Polonya, Rus Konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yaptığı açıklamada, son günlerde savcılık tarafından mahkemeye ülkedeki sabotaj girişimlerinin ardında yabancı istihbarat örgütünün bulunduğuna dair güçlü kanıtlar sunulduğunu söyledi. Sikorski, "Dışişleri Bakanı, olarak Polonya ve müttefik ülkelerdeki sabotaj girişimlerinin ardında Rusya Federasyonu'nun bulunduğu bilgisine sahibim, bu nedenle Rusya Federasyonu'nun Poznan'daki konsolosluğunun faaliyet izninin geri çekilmesi kararı aldım. Konsolosluğun personeli ise Polonya Cumhuriyeti'nde istenmeyen kişi olarak kabul edilecektir" dedi.