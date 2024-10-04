Somali'ye enerji çıkarması

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali’ye yola çıkmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan Oruç Reis’i Somali’ye uğurlayacak. Ekim ayı sonunda Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.





İLK KEZ 3 BOYUTLU ÇALIŞMA

Oruç Reis, ilk planda Somali’de bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Blokların ikisi karadan yaklaşık 50 kilometre, biri ise 100 kilometre açıkta. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara’da analiz edilecek ardından da sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis’in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunun öngörüldüğünü söyledi.





DENİZ VE GÖKOVA EŞLİK EDECEK

Filyos Limanı’ndan yola çıkacak olan Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Bu ayın sonuna doğru belirlenen sahada olması planlanan gemiye, TCG Deniz ve TCG Gökova’nın yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi refakat edecek.





Her bir aşaması Türk imzalı

Türkiye’deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başladı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip. Oruç Reis, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.





5 laboratuvarda analiz

Bugüne kadar Mavi Vatan’da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken gemi, sahip olduğu uzaktan kontrollü mekanizma sayesinde bin 500 metre derinlikten örnekler toplayabiliyor. Verilerin işlenmesi, analizlerinin ve değerlendirilmelerinin yapılması için beş adet laboratuvara sahip olan Oruç Reis, Türk bilim insanlarının açık denizlerde rahatlıkla çalışma yapabilmesine olanak sağlıyor. Gemide 12 tonluk bir helikopterin gece gündüz iniş yapmasına olanak sağlayacak bir platform bulunuyor.











