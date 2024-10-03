Enerjiye yatırım kolaylaşacak

Yatırımcıya tahsis edilen 80 bin megavat kapasite bulunduğunu belirtirken Bayraktar, “Türkiye aslında her yıl neredeyse 8 ila 10 bin megavatlık bir yenilenebilir gücü devreye alabilecek. Yani Avrupa'da bir ülkeninki kadar kurulu gücü biz bir senede sadece yapabilecek hale geliyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcılara, finansal kuruluşlara büyük bir rol düşüyor. Elbette ki bize de düşen bir rol var. Yatırımcıların karşılaştığı farklı idarelerden, kamu idarelerinden ve yerel idarelerden bekledikleri izinlerde de bir iyileştirme sürecine girmemiz lazım. Bununla alakalı çalışmamızı hazırladık. Türkiye enerjide yeni bir reform ve yatırım dönemine giriyor. Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde, bu yıl içerisinde Meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.