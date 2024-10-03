Enerjiye yatırım kolaylaşacak

Yenilenebilir enerjide yıllık 8 ila 10 bin megavat kurulu gücü devreye alacak potansiyel olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye enerjide yeni bir reform ve yatırım dönemine giriyor. Burada yatırımcılara, finansal kuruluşlara büyük bir rol düşüyor. Bize de düşen bir rol var. Çalışmalarımızın başında izin süreçleriyle ilgili iyileştirme bulunuyor” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji konusunda önemli adımların atılacağını ve yatırımcaya kolaylıklar sağlanacağını söyledi. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından düzenlenen Enerji Stratejileri Konferansı'nda konuşan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin hedeflere ulaşmada kilit rol oynadığına, güneş ve rüzgar kurulu gücünün 30 bin megavata ulaştığına dikkat çekti.
YATIRIMCIYA 80 BİN MEGAVAT KAPASİTE VAR
Yatırımcıya tahsis edilen 80 bin megavat kapasite bulunduğunu belirtirken Bayraktar, “Türkiye aslında her yıl neredeyse 8 ila 10 bin megavatlık bir yenilenebilir gücü devreye alabilecek. Yani Avrupa'da bir ülkeninki kadar kurulu gücü biz bir senede sadece yapabilecek hale geliyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcılara, finansal kuruluşlara büyük bir rol düşüyor. Elbette ki bize de düşen bir rol var. Yatırımcıların karşılaştığı farklı idarelerden, kamu idarelerinden ve yerel idarelerden bekledikleri izinlerde de bir iyileştirme sürecine girmemiz lazım. Bununla alakalı çalışmamızı hazırladık. Türkiye enerjide yeni bir reform ve yatırım dönemine giriyor. Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde, bu yıl içerisinde Meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.
8,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI
Türkiye'de enerjinin yüzde 66-67 oranında ithal edildiğine, dışa bağımlılığı düşürmek için belli alanlara yoğunlaşılması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarının en kısa sürede ve çevreyle uyumlu olarak ekonomiye dahil edilmesi gerektiğini kaydetti. Bayraktar, 2017-2023 döneminde enerji verimliliğine kamu ve özel sektör olarak 8,5 milyar dolar yatırım yapıldığını, bu sayede yaklaşık 70 milyon tonluk karbon emisyonunun engellendiğini belirtti.
Sakarya’da hedef 20 milyon metreküp doğal gaz
- Türkiye'de elektrik üretiminde doğal gazın payını yüzde 20'lerde tutmayı hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretiminin 6 milyon metreküpü bulduğunu, 2025'in ilk çeyreğinde bunu 10 milyon metreküpe, yeni yüzer üretim platformuyla da 2026'nın üçüncü çeyreğinde 20 milyon metreküpe çıkarmayı planladıklarını kaydetti. Bayraktar, yeni YEKA ihale sürecine ve 2035 strateji belgesine ilişkin bu ay içinde detay paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.
Oruç Reis cumartesi günü Somali’ye gidiyor
- Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin cumartesi günü Somali'ye yolcu edileceği bilgisini paylaştı. Bayraktar, enerji projelerine yönelik ekipman üretiminde yerlileşmeyi önemsediklerini vurgulayarak, böylece Türkiye'nin enerjide altyapısının güçleneceğine işaret etti. Toplantıya katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamak adına 30 bin megavatlık ön lisans verildiğini, enerji sektöründe ciddi hareketlilik ve istihdam olduğunu dile getirdi.