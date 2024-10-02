Bakan Yumaklı: Hal Yasası çalışmaları uzun sürmeyecek

"Şöyle bir veri var. Neresi olduğunu söylemeyeyim, (bu sezon) sorun çıkan ürünlerden sözleşmeli üretim yüzde 60'tan yüzde 40'a düşmüş. Takdir edersiniz ki pandemiden bu yana fiyatlama davranışı bozuldu. Çiftçi eylemleri konusunu daha önce bahsetmiştim. Burada herhangi bir önerisi olmayıp demokrasiyi farklı yerlerde aradıkları gibi, buna ilişkin konuları da üreticilerin bu yönünü kullanarak, onları sokağa davet eden bir anlayış maalesef önderlik etti buna. Ama daha sonra bir parti şeyine dönüştü ve çiftçilerimizin kahir ekseriyeti buna dahil olmadıkları için bu bahsedildiği gibi, Avrupa'daki gibi oluşturulmaya çalışılan ortam bizde olmadı. Ben sorun yok demiyorum. Ancak bu sorun ile ilgili onlar bu gösterileri organize etmekle uğraşırken biz çözümle uğraşıyorduk. Yani hiçbir çözümleri, yapısal tahayyülleri yok. Neyin ne olacağına dair bir şey yok. Sadece hadi bakalım gelin sokağa ve şunu söyleyin, bunu söyleyin"