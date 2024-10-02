Bakan Yumaklı: Hal Yasası çalışmaları uzun sürmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hal Yasası düzenlemesiyle ilgili Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışmalara başladıklarını belirterek, bunun çok uzun sürmeyeceğini kaydetti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Çiftçi eylemlerinde oluşturulmaya çalışılan ortam bizde olmadı"
Bakan Yumaklı, bu sezon üreticinin de tüketicinin de fiyatlardan mutlu olmadığına ilişkin bir yoruma karşılık, Türkiye'de 206 başlıkta ürün bulunduğunu belirterek, alt başlıklarla binlerce üründen bahsedildiğini söyledi.
Bazı ürünlerdeki düşük fiyat sorununu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, fiyatlama davranışlarının üreticinin aleyhine geliştiği belirtilen salçalık domates fiyatlarına değinerek, şu açıklamalarda bulundu:
Bu seneden itibaren ister sözleşmeli ister sözleşmesiz olsun üretim planlamasının başta stratejik ürünlerde mutlaka uygulanmasını amaçladıklarını dile getiren Yumaklı, bundan sonraki süreçte bunu yaşamak istemediklerini vurguladı.
"Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
Bakan Yumaklı, ürün denetimine yönelik ALO 174 hattının yanı sıra sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp aracılığıyla gelen talep ve şikayetleri de dikkate aldıklarını belirterek, ambalaj üzerindeki tüketiciyi yanıltan hususları mutlaka tespit ettiklerini, bunlara hiçbir şekilde toleranslarının bulunmadığını vurguladı.
Taklit ve hileli ürün tespit ettiklerinde verilen cezalarla ilgili üst sınırları zorladıklarını dile getiren Yumaklı, yakalamaların tamamını Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de paylaştıklarını anlattı.
Tarım alanlarına bungalov yapılmasının yasal olmadığının altını çizen Yumaklı, "Kanuna aykırı işler yapılıyor. İl müdürlüklerimiz bununla ilgili suç duyurularında bulunuyorlar valiliklere. Onların da yasanın gereğini yapmaları gerekiyor. Son dönemde hobi bahçeleri başlığında tereddüde düşülen bazı hususlar var. Bununla ilgili de yeni yönetmelik çalışmamız devam ediyor. Bittiğinde o biraz daha konuyu netleştirecek" şeklinde konuştu.
"Fiyat dalgalanmalarını engellemenin yolu planlı üretim ve organize tarım bölgeleri"
Bakan Yumaklı, Türkiye içerisindeki bütün ürünlerin denetlendiğini, sadece ihraç ürünlere denetim uygulanmadığını belirterek, pazara sunulamayacak ürünlerin imha edildiğini söyledi.
"Elbette bu bir bütün. Tek bir perspektiften bakıp sadece bunun desteğinin verilmesi sorunu çözmeyecek. Sorunu çözmenin yollarından birisi planlı üretimi üreticisinden tüketicisine kadar herkesin net bir şekilde algılayıp uygulaması. İkincisi, özellikle organize tarım bölgelerinin 12 ay üretim yapabilecek kabiliyette olmaları ve yüksek gıda tüketimi olan şehirlere olan yakınlıkları. Bu bölgelerin içerisinde paketleme tesislerinin bulunması ve fireyi sıfıra indirecek hususların olması bize bu kolaylığı sağlayacak. Üretim planlamasındaki en önemli kalemlerde mazot ve gübre desteği. Bizde taşıma daha çok kara yoluyla yapılıyor. Demir veya deniz yolu çok tercih edilmiyor. Bu konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile organize sanayilerin kurulması ile ilgili birtakım şeyler konuşuyoruz ancak bunlar yapısal ve zaman alıcı hususlar."
Yumaklı, fiyatlama davranışlarında bir gün içerisinde birkaç farklı fiyat listesinin yayınlanmasının doğru olmadığının altını çizdi.
"Hal Yasası çalışmaları başladı, uzun sürmeyecek"
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hal Yasası düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:
"Hal Yasası düzenlemesi ile ilgili geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığımız ile çok uzun süren bir toplantı yaptık ve bu Hal Yasası'ndaki değişiklik ihtiyacının hızla yerine getirilmesi için iki bakanlık olarak birlikte çalışacağız. Yani halihazırda hem ürünlerin tüketiciye uygun vasıflarda hem de uygun fiyatla ulaşmasının önündeki engeller konusunda çalışma yapacağız. Hal Yasası'nda değişiklik konusunda her iki bakanlık olarak da çalışacağız. Bu çok uzun sürmeyecek, arkadaşlarımız çalışmaya başladı"
Yurt dışından gelen yatırımcılara verdikleri desteklerden bahseden Yumaklı, bu konuda tersine göç olmasını beklediklerini bildirdi.