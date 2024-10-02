Doğanlar Mobilya Grubu yılın ilk yarısında 5 milyar TL hasılat rakamına ulaştı

"Ekonomide ve mobilya-perakende sektöründe yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, bünyemizde barındırdığımız 6 kuvvetli markamız ve tecrübeli üst yönetimimiz ile aldığımız önlemler sayesinde sektörde öncü konumda olmaya, satışlarımızı bütçelediğimiz seviyelerde gerçekleştirmeye ve karlılığımızı korumaya devam ediyoruz.” dedi. 2024 yılı ilk yarısını değerlendiren Doğan, 2024'ün ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine kıyasla TMS-29 Enflasyon muhasebesi hariç %77’lik bir büyüme yakaladık. TMS-29 Enflasyon muhasebesi dahil olarak ise %6’lık satış büyümesi yakalayarak 5 milyar TL hasılat rakamına ulaştık. Güçlü finansal sonuçlarımız ve sürdürülebilir büyümemiz, satış noktaları tarafında da ek talepler doğurdu. Bu talepler 2024 yılı hedeflerimize daha erken ulaşacağımızı gösteriyor. Sene başında paylaştığımız 2024 yılı hedeflerimizi yakalamak için inancımız tam. Aldığımız tüm bu aksiyonlarla hedeflerimize ulaşmak için ilerliyoruz