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Ekonomi
TOGG'da bayrak değişimi: Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi

TOGG'da bayrak değişimi: Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi

20:163/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
AA
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Fuat Tosyalı
Fuat Tosyalı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) bayrak değişimi yaşandı. Türkiye'nin otomobil sektöründe yerli ve milli gururunu yaşatan Grubun Yönetim Kurulu Başkanlığına TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi. Tosyalı, 2021 yılından beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını üstleniyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanlığına TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2018 yılından beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yürütülen TOGG'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı oldu.

Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığıyla kurulan TOGG'un Yönetim Kurulu Başkanlığı seçilen Tosyalı, 2021 yılından beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını üstleniyor.

Fuat Tosyalı'nın öz geçmişi

Tosyalı Holdingin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu.

Tosyalı, Babası Hacı Şerif Tosyalı'nın soba-boru ve kazan-kova imalatıyla başlattığı işi 1970'Ii yıllarda devralarak aktif ticaret hayatına atıldı ve 1988'de Tosyalı Metal Ticaret şirketini kurdu.

1993 yılında Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ'yi kurarak 1994 yılında ilk olarak inşaat demiri üretimiyle sanayiciliğe adım atan Tosyalı, kısa zamanda çelik üretiminde birçok segmentte farklı şirketleriyle üretim yapar hale geldi.

İlk ihracatını 1996'da yaptı

Tosyalı, 1996'da Tosyalı Dış Ticaret AŞ'yi kurarak ilk ihracatını gerçekleştirirken 1998'de tüm şirketlerini Tosyalı Holding çatısı altında topladı.

2006 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 100 şirketinden biri olan ve 2010'da Türkiye'de ilk özel sektör yassı çelik üretimini yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, odağını dünya devleriyle ortak yatırımlara ve küresel pazarlara çevirdi. 2011'de Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sınai yatırımı olan Tosyalı Algerie'nin temellerini atan Tosyalı, Senegal, Angola, Libya-Bingazi, İspanya ve Körfez ülkelerine yatırımlarda bulunarak Tosyalı Grubunu global bir demir çelik devine dönüştürdü.

Grup, Japon devi Toyo Kohan ile Tosyalı Toyo'yu, ABD'li Harsco ile Tosyalı Harsco'yu devreye aldı.

Tosyalı aynı zamanda Türkiye'nin en köklü ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da 2021 yılından beri sürdürüyor.

Tosyalı'nın hali hazırda yürüttüğü görevleri

Fuat Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Vergi Konseyinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.


TEKNOFEST'te vatandaşlar Togg ve milli teknolojileri görünce ağlamaya başladı

Adana'da devam eden Teknofest'e gelen Adem Kor isimli bir vatandaş, gördüğü yerli ve milli teknoloji ürünleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. İlk kez Adana'da görücüye çıkan Togg T10F'nin önünde ağlamaya başlayan Kor, "Guruluyum ondan ağlıyorum." dedi. Muhabirimiz Neslihan Altun görüntüledi. Bir diğer vatandaş Zeynel Abidin Topal, “Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkeste çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim. Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Biz araba alabilmek için sıralara girip beklerdik." ifadelerini kullandı. Gurur duyduğunu belirten Topal, Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.


#TOGG
#Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
#Yönetim Kurulu
#Fuat Tosyalı

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