Adana'da devam eden Teknofest'e gelen Adem Kor isimli bir vatandaş, gördüğü yerli ve milli teknoloji ürünleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. İlk kez Adana'da görücüye çıkan Togg T10F'nin önünde ağlamaya başlayan Kor, "Guruluyum ondan ağlıyorum." dedi. Muhabirimiz Neslihan Altun görüntüledi. Bir diğer vatandaş Zeynel Abidin Topal, “Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkeste çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim. Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Biz araba alabilmek için sıralara girip beklerdik." ifadelerini kullandı. Gurur duyduğunu belirten Topal, Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.