Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi. Bu veriler sonrası memur maaşları ve emekli aylıkları için temmuz – ekim dönemindeki enflasyon farkı da ortaya çıktı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ekim ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
TÜİK ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. 4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri ocak ve temmuzda 2 kez enflasyon farkı almakta. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının TÜİK rakamları sonrası netleşmeye başladı. Peki enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre şimdiden ne kadar olacak? İşte 2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum.
ENFLASYON NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
- SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.
- Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
- Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
- Temmuz – ekim dönemindeki enflasyon yüzde 12,06 olduğu için memurlar açısından dört aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Ekim ayı itibarıyla memur maaşlarına yüzde 7,99 oranında zam ortaya çıktı.
- Yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaş zammı ocak ayında yüzde 9,32 olacak. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 olmuştu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer almıştı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülmüştü. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 olmuştu.
ENFLASYON EYLÜL AYINDA NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.
AĞUSTOS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri geçtiğimiz ay açıklandı. Enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 51,97'e yükseldi.
ENFLASYON TEMMUZ AYINDA NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 oldu. Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,64 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyonda ise yavaşlama ivmesinin devam ettiği görüldü. TÜİK verilerine göre, Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.