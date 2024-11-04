TÜİK ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. 4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri ocak ve temmuzda 2 kez enflasyon farkı almakta. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının TÜİK rakamları sonrası netleşmeye başladı. Peki enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre şimdiden ne kadar olacak? İşte 2025 memur ve emekli maaşı zammında son durum.